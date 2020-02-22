الصحة الإيرانية: وفاة 5 أشخاص ووضع 735 تحت المراقبة بسبب فيروس كورونا

2020/02/22 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع حصيلة المصابين والمتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وأكد المتحدث باسم المركز الإعلامي لوزارة الصحة “كيانوش جيهان بور” في تصريح، تسجيل سبع إصابات جديدة في مدينة قم، وأربع إصابات في العاصمة طهران، ومصابين آخرين في مدينة “رشت”، ومصاب واحد في “آراك”، إضافة الى إخضاع أكثر من سبعمئة وخمسة وثلاثين شخصا للمراقبة، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في وقت أشارت فيه السلطات الى وفاة خمسة من المصابين.

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