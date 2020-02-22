المنافذ الحدودية: الحركة التجارية بين العراق وإيران مستمرة

2020/02/22 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة فايروس كورونا، فيما نصحت المواطنين بعدم السفر الى إيران حرصا على سلامتهم.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، في بيان ان اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مستمرة لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فايروس كورونا الى البلاد، مبينا ان هيئة المنافذ الحدودية اتخذت سلسلة من التوجيهات الملزمة، ومنها أن يخضع المسافرون العراقيون الوافدون إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة ثلاثة أيام.

واضاف الوائلي أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة، مؤكدا ان إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عالٍ مع منظمة الصحة العالمية.

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