الحلبوسي ينفي تحديد موعد للجلسة الاستثنائية

2020/02/22 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على دعوة عقد الجلسة الاستثنائية من أجل التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الحلبوسي في تصريحات صحفية، إن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، موضحا أنه لا يمكن تحديد موعد هذه الجلسة قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.

وأشار الى أن النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه، محذرا من مغبة المضي في أية إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي يُعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.

وأضاف، أن الهدف من تشكيل أية حكومة هو الخروج من الأزمة، مؤكدا أن الجميع لا يرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع.

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