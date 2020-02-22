بالتزامن مع انتشار “كورونا” في قم الايرانية والتلويح بأعتصامات قرب الخضراء.. الصدر يعود الى النجف (صور وفيديو)

2020/02/22 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مدينة النجف قادماً من إيران.وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات النشطاء ومؤيدي الصدر على وسائل التواصل الاجتماعي توجه الصدر مباشرة الى مرقد الامام علي فور وصوله الى النجف.وترجح مصادر تحدثت لـ”يس عراق” ان الصدر قطع رحلته الدراسية في مدينة قم […]

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