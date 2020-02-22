لأول مرة منذ 17 عاما.. نفط البصرة يصل إلى مصفى كي 3 في الانبار

2020/02/22 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة العليا لاعادة الاعمار والاستقرار في محافظة الانبار قطري السمرمد ، اليوم السبت، عن وصول نفط البصرة الى المناطق الغربية للمرة الاولى منذ نحو 17 عاما.وقال السمرمد، إن “المناطق الغربية شهدت للمرة الاول منذ 17 عام وصول نفط البصرة عبر انابيب تم تأهليها الى مصفى كي 3 في قضاء حديثة غربي الانبار، […]

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