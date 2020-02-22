الصدر يلوح بمليونية إذا لم يقر تشكيل الحكومة

2020/02/22 | 15:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، السبت، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الا...

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