الوفد الكردستاني: اجتماعاتنا مستمرة مع علاوي بشأن كابينته الوزارية

2020/02/22 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوفد الكردستاني، اليوم السبت، استمرار اجتماعاته مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للوصول إلى تفاهمات بشأن كابينته الوزارية.

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