جلال، تركماني هاجر من العراق وحارب هموم الغربة بالتصميم

2020/02/22 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد- ذياب غانم الإصرار والعزيمة، عنصرين وُجِدا في فتى، إذ كانا سببين للوصول إلى الهدف المنشود الذي رغب بتحقيقه، الأشخاص يختلفون والمجالات تختلف والابداع يبقى هو في ظل وجودهم، ينصفهم الكثيرين في البلد بالأقليات ولكن في المهجر تسطحوا على سرير النجاح والغربة تطعن الجهة اليسرى من صدرهم التي تتجمع فيها هموم الوطن.تعرض مكونه إلى …

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