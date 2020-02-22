ترامب يعين معلقا لقناة فوكس نيوز مديرا للاستخبارات الوطنية

2020/02/22 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة ذي هيل الامريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عين السفير السابق ريتشارد جيرنل ليصبح رئيسا للاستخبارات الوطنية بالنيابة.وذكرت الصحيفة، أن ” جيرنل المعين من قبل ترامب هو محلل استراتيجي ومعلق لقناة فوكس نيوز واعلامي شديد الحزبية مع معرفة بسيطة بالعلاقات الدولية “.واضافت أن ” تعيين جيرنل يقوض الاصلاحات التي […]

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