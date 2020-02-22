نائب سابق لـ”العهد نيوز”: كتل سنية وكردية تصر على المحاصصة وتهدد علاوي بعدم التصويت على كابينته

2020/02/22 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو مجلس النواب السابق محمد اللكاش، بان بعض القوى السنية والكردية لازالت تصر على المحاصصة المقيتة وتهدد علاوي بعدم التصويت على كابينته الوزارية .ودعا اللكاش في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، “جميع القوى الوطنية بالوقوف مع رئيس الوزراء المكلف لخروج البلد من الفوضى” منتقدا “موقف بعض القوى الكردية والسنية ومن يقف حولهما وإصرارهم […]

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