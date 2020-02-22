فيديو.. الصدر يعود إلى العراق قادما من قم الإيرانية

2020/02/22 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السبت إلى العراق قادما من مدينة قم الإيرانية التي كان مقيما فيها منذ عدة أشهر.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الصدر وهو محاطا بعدد من اتباعه اثناء تجواله في مدينة النجف، ومن ثم ظهر وهو يؤدي مراسم الزيارة لضريح الإمام علي وسط المدينة.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مكتب الصدر أو المقربين منه بشأن عودته للعراق.

وكان الصدر غادر العراق إلى إيران قبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر الماضي، قبل أن يعود لفترة وجيزة في نوفمبر ويظهر في ساحة الاحتجاج الرئيسية في مسقط رأسه بمدينة النجف.

ولم تستمر زيارته لمدينة النجف سوى أيام قليلة حيث اضطر إلى المغادرة مرة أخرى لمدينة قم الإيرانية بعد تعرضه لهتافات مناوئة من قبل المحتجين الذين اتهموه بمحاولة ركوب موجة التظاهرات.

وجاءت عودة الصدر لمدينة النجف السبت، بعد ثلاثة أيام من انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة قم ومدن إيرانية أخرى.

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