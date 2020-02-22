2020/02/22 | 15:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجدة تكشف تفاصيل مشاجرة شرقي بغداد وتلقي القبض على متورطين فيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 15:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجدة تكشف تفاصيل مشاجرة شرقي بغداد وتلقي القبض على متورطين فيها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجدة تكشف تفاصيل مشاجرة شرقي بغداد وتلقي القبض على متورطين فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).