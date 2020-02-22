إحباط محاولة تهريب 16 سيارة في ميناء ام قصر الشمالي

2020/02/22 | 15:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن ضبط 16 سيارة معدة للتهريب مخالفة لشروط الاستيراد في جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة لها في المنفذ، تمكنت من ضبط اربع حاوية بداخلها ١٦ سيارة دون الموديل المسموح باستيراده مخفية خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيارات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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