صحة دهوك تنفي تسجيل اي اصابة بكورونا في المحافظة

2020/02/22 | 15:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت مديرية الصحة في دهوك، اليوم السبت، تسجيل أي إصابة بكورونا في المحافظة.

وقال مسؤول اعلام صحة محافظة دهوك حمزة محمد علي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "المحافظة لم تسجيل اية حالة اصابة بفايروس كورونا".

واكد ان "المديرية العامة لصحة المحافظة سوف تقوم بحملة للتوعية الصحية بين المواطنين حول هذا الفايروس".

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