الاعلام اللبناني: مقاتلات إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد

2020/02/22 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام لبنانية، ان طائرات إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد، اليوم السبت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق عاليه الشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وبين منطقتي شكا والجنوب وصولا إلى مناطق الشمال.

وأضافت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، في بيان جاء فيه أن: "ست طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق عاليه الشوف وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه وبين منطقتي شكا والجنوب وصولا إلى مناطق الشمال حتى بلدة عدلون وغادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتل".

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