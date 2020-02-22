2020/02/22 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتخذت الحكومية المحلية في محافظة واسط، اليوم السبت، عددا من القرارات التي تخص فايروس كورونا أثناء اجتماع خلية الازمة في المحافظة.

وذكر مراسل "الغد برس" أن المحافظ عادل الزرگاني ترأس اجتماع خلية الازمة في المحافظة بحضور كبار المسؤولين في واسط"، لافتا إلى أن الإجراءات التي تم التأكيد عليها في الاجتماع هي زيادة عدد الفرق الصحية داخل منفذ زرباطية لفحص الوافدين العراقيين".

وأضاف أن "الإجراءات تضمنت تشكيل فرق صحية لمتابعة الوافدين العراقيين داخل منازلهم، فضلا عن تشديد الاجراءات الامنية من خلال معرفة سكن كل وافد من ابناء المحافظة".

وبين أن "القرارات تضمنت أيضا تهيئة مستشفى الكوت لأي طارئ يحصل وعدم السماع للشائعات التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تصديقها أو الترويج لها وتكون دائرة صحة واسط هي الجهة المعنية بالحديث عن الوباء".

وأشار إلى أن "الاجتماع شدد على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع لأخذ الإجراءات التي تحول دون حصول الإصابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تتخذ عدة اجراءات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تتخذ عدة اجراءات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).