كورونا يشل الحياة في ميلانو الإيطالية

2020/02/22 | 15:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما- وكالات بلغ عدد الإصابات المسجلة حتى الآن في إيطاليا 19 حالة على الأقل، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بغلق المدارس والشركات، وإلغاء الفعاليات الرياضية والقداسات في الكنائس.وألغيت جميع الأنشطة والتجمعات في الأماكن العامة، كما طلبت السلطات من … Readmore

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