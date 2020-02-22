نائب يحذر من محاولات عرقلة عقد جلسة منح الثقة ويتحدث عن 'أجندات مشبوهة'

2020/02/22 | 15:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم عضو مجلس النواب جمال فاخر، السبت، قوى سياسية قال إنها "ما تزلت تعيش وهم المحاصصة"، معتبراً أن تلك القوى بدأت بالتهديد بإنشاء الأقاليم وعدم التصويت على الكابينة الوزارية بعد "فشلها بتحقيق ما تريد من مغانم" في الحكومة المقبلة، فيما حذر من محاولات عرقلة عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بعض القوى السياسية التي ما زالت تعيش وهم المحاصصة والمكاسب وبعد أن فشلت في تحقيق ما تريد من مغانم في الحكومة المقبلة بدأت بالتهديد تارة بإنشاء الإقاليم وتارة أخرى بعدم التصويت على الكابينة الوزارية بذريعة أنها تخالف مطالب الجماهير".

وأضاف، أن "تلك الأطراف تغالط نفسها أولاً وجماهيرها ثانياً على اعتبار أن الحكومة المقبلة هي حكومة انتقالية لديها واجبات محددة بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب الجماهير وتشريع الموازنة وتسيير الأمور الإدارية والأمنية لحين الانتخابات، بالتالي فان تلك الضغوط تقف خلفها أجندات مشبوهة ومطامع ضيقة تسعى لاستغلال الوضع الحالي لخدمة جهات معينة على حساب المصالح العليا للبلد".

ودعا فاخر الشعب العراقي، إلى "نبذ تلك الأصوات النشاز والدفاع عن المكتسبات الشعبية والجماهيرية"، محذراً من "محاولات تلك الأطراف عرقلة عقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية تحت ذرائع واهية ما انزل الله بها من سلطان".

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