المالكي يدعو الكل السياسية الى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف

2020/02/22 | 15:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، الكل السياسية الى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال المالكي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة".وأضاف المالكي، "لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات ان لا تضع العقبات او تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع في مركب وطني واحد".





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