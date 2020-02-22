إياد علاوي يؤيد تظاهرة الثلاثاء المقبل ويعدها ’’الرد الأفضل’’ على سياسات المحاصصة

2020/02/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب زعيم ائتلاف الوطني، اياد علاوي، السبت (22 شباط 2020)، عن تأييده لتظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، عادّاً إياها بـ’’الرد الأفضل’’ على سياسات المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة له على منصة ’’تويتر’’، إن "العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".

وأضاف، أن "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي".

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت (22 شباط 2020)، الكتل السياسية الممثلة للمكونات إلى عدم طلب المستحيل من علاوي، ووضعه أمام العراقيل أمامه، في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال المالكي في تغريدة له على منصة ’

بغداد اليوم-بغداد

تحدث القيادي، في تحالف سائرون، صباح الساعدي، السبت (22 شباط، 2020) عن 4 خيارات أمام مجلس النواب، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فيما وجه رسالة لفئة من النواب.

وأورد الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

اكدت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، السبت (22 شباط 2020)، بأن 70% من الكتل النيابية داعمة للمضي بتشكيل حكومة علاوي وتمريرها بجلسة الاثنين القادم.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن كتلتها "تسعى إلى تمرير حك

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