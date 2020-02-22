بعد الانتشار الواسع للفكرة.. طبيبان يتحدثان عن علاقة ’’الحرمل والبصل والثوم’’ بالوقاية من كورونا

2020/02/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

بعد ’’الذعر والرعب’’ اللذان ضربا عدداً من البلدان، عقب ظهور الفايروس القاتل ...





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