المالكي يدعو الكتل السياسية لعدم ’’طلب المستحيل’’ من علاوي ووضع العراقيل أمامه

2020/02/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت (22 شباط 2020)، الكتل السياسية الممثلة للمكونات إلى عدم طلب المستحيل من علاوي، ووضعه أمام العراقيل أمامه، في تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال المالكي في تغريدة له على منصة ’’تويتر’’ تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من أجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة".

وأضاف، "لا يسوغ وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات، وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات أن لا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لان الجميع في مركب وطني واحد".

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أعرب زعيم ائتلاف الوطني، اياد علاوي، السبت (22 شباط 2020)، عن تأييده لتظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، عادّاً إياها بـ’’الرد الأفضل’’ على سياسات المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة له على منصة ’’تويت

بغداد اليوم-بغداد

تحدث القيادي، في تحالف سائرون، صباح الساعدي، السبت (22 شباط، 2020) عن 4 خيارات أمام مجلس النواب، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فيما وجه رسالة لفئة من النواب.

وأورد الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

اكدت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، السبت (22 شباط 2020)، بأن 70% من الكتل النيابية داعمة للمضي بتشكيل حكومة علاوي وتمريرها بجلسة الاثنين القادم.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن كتلتها "تسعى إلى تمرير حك

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