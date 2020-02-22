كيف نتعرف على النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر؟

2020/02/22 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البروفيسور ميخمان ماميدوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، الأعراض التي تشير إلى احتمال حدوث نوبة قلبية قريبا.يقول الأخصائي في حديث لصحيفة “أرغومينتي أي فاكتي” تتطور بعض حالات النوبات القلبية أحيانا خلال شهر.ويشير إليها التعب والارهاق والنعاس الدائم.ويعود السبب في هذا، إلى أن الأوعية الدموية تكون في حالة توتر مستمر لفترة طويلة، […]

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