تحالف الفتح: 70% من الكتل النيابية داعمة لحكومة علاوي

2020/02/22 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكدت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، السبت، بأن 70% من الكتل النيابية داعمة للمضي بتشكيل حكومة علاوي وتمريرها بجلسة الاثنين القادم.وقالت الموسوي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن كتلتها “تسعى إلى تمرير حكومة علاوي بجلسة الاثنين المقبل أثناء التصويت عليها داخل قبة مجلس النواب”، مشيرة إلى “أهمية حسم […]

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