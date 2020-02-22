2020/02/22 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم السبت الابقاء على ثلاثة منافذ حدودية مفتوحة مع ايران بهدف اجلاء الرعايا المتواجدين في ذلك البلد.

وقال وزير داخلية الاقليم ريبر احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اللجنة الحكومية العليا للاقليم لمنع تفشي الفيروس، ان "ثلاثة منافد حدودية ستبقى مفتوحة لاعادة المواطنين المتواجدين في ايران الى اقليم كوردستان".

ودعا الوزير المنظمات الدولية الى تقديم المساعدة الى الاقليم والعراق لمنع انتشار الفيروس في البلاد، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين في هذا الجانب مع الجهات المعنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اقليم كوردستان تبقي على ثلاثة منافذ حدودية مع ايران لإجلاء الرعايا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اقليم كوردستان تبقي على ثلاثة منافذ حدودية مع ايران لإجلاء الرعايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).