خطة لتوزيع قطع أراضٍ في صلاح الدين

2020/02/22 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بلديات صلاح الدين، اليوم السبت، عن وضع خطة لتوزيع قطع أراضٍ على المستحقين خلال هذا العام.

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