الإمارات تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/02/22 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" الجديد .

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