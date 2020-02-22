2020/02/22 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تحدثت “يس عراق” مع عدة مصادر صحية رسمية في محاولة لاستقصاء استعدادات وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا الفايروسي، يأتي هذا في وقت ذكرت اوساط الصيادلة في عدة مراكز بيع معروفة ببغداد ان الاقبال على شراء المعقمات تضاعف بشكل غير مسبوق.وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ”يس عراق”، ان “أولى اجراءات الحجر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. مصادر تكشف لـ”يس عراق” عن إجراءات مواجهة كورونا وصيادلة: الإقبال على المعقمات “تاريخي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. مصادر تكشف لـ”يس عراق” عن إجراءات مواجهة كورونا وصيادلة: الإقبال على المعقمات “تاريخي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).