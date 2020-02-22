2020/02/22 | 15:47 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: لا تطلبوا المستحيل من رئيس الوزراء المكلف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا تطلبوا المستحيل من رئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لا تطلبوا المستحيل من رئيس الوزراء المكلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).