متظاهرون يقطعون تقاطع البهو في الناصرية احتجاجا على منع دخول متظاهرين من النجف

2020/02/22 | 15:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بان متظاهرين قطعوا تقاطع البهو في الناصرية، بسبب منع دخول وفد من متظاهري النجف الى المحافظة.

وقال الشهود لـ"الغد برس" ان "التصعيد يأتي بسبب منع قائد شرطة المحافظة ناصر الأسدي دخول متظاهرين من محافظة النجف إلى الدخول للناصرية حيث تم ارجاعهم واستقبالهم من قبل عشائر البدور في ناحية البطحاء".

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