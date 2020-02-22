افتتاح طريق دمشق-حلب امام حركة السير المرور

2020/02/22 | 15:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم السبت افتتاح الطريق الدولي دمشق - حلب أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، وإزالة المتاريس بعد ما سيطر عليه.

وتمثل إعادة فتح الطريق السريع، استرداد أسرع طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة، منذ أكثر من سبعة أعوام.

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