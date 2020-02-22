زوجة مسعف خطف بساحة التحرير تناشد الحكومة باطلاقه

2020/02/22 | 15:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ناشدت زوجة الناشط والمسعف عمر علي، اليوم السبت، الأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن إطلاق سراح زوجها المختطف منذ ثلاثة أيام في بغداد.وقالت زوجة علي “أناشد الأمم المتحدة والسلطات في العراق التدخل من أجل إطلاق سراح زوجي الذي لا ينتمي لأية جهة، وهو مجرد مسعف يساعد إخوانه الجرحى من المتظاهرين”.وأكدت زوجة عمر، أنه “ومنذ 3 أيام وهو غائب عن المنزل، بعد اختطافه من جهة مجهولة”.وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن مسلحين اختطفوا المسعف عمر علي حسين من ساحة التحرير وسط بغداد.وقال المركز إن “المسلحين اختطفوا المسعف عمر في سيارة إسعاف واقتادوه إلى جهة مجهولة”.وتتصاعد عمليات اختطاف الناشطين في التظاهرات العراقية على الرغم من الدعوات والتحذيرات الدولية من استمرار تلك الهجمات.ومنذ بداية التظاهرات العراقية مطلع تشرين أول الماضي، قتل أكثر من 700 متظاهر جراء استخدام الرصاص الحي وأسلحة القنص وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المحتجين من قبل القوات الأمنية وفصائل مسلحة تتبع احزاب وتيارات .

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