2020/02/22 | 15:47 - المصدر: NRT عربية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي يدعو لانقاذ العراق و "معاقبة" الصدر والعامري) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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