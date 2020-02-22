2020/02/22 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث سير على الطريق الدولي السريع الرابط بين الرمادي والقائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث سير على الطريق الدولي السريع الرابط بين الرمادي والقائم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة واصابة 7 اشخاص بحادث سير على الطريق الدولي السريع الرابط بين الرمادي والقائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).