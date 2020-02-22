السلطات العراقية تغرم ممرض عراقي بمبلغ (250) الف دينار عراقي لــ نشره خبرا كاذبا !!

2020/02/22 | 15:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

غرمت السلطات العراقية، اليوم السبت، ممرضا عراقيا نشر خبرا كاذبا عن فيروس كورونا.

وقال مصدر أمني لـ" وسائل اعلام دولية " إن "ممرضا يعمل في دائرة صحة محافظة الديوانية جنوبي العراق، نشر يوم أمس خبرا على حسابه في الفيس بوك حول إصابة شخص بفيروس كورونا".

وأضاف أن "الممرض كتب عن دخول أو...

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