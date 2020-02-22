لماذا حذفت إدارة يوتيوب منصة “ترو نيوز” المسيحية؟

2020/02/22 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلوريدا- وكالات أعلنت منصة “ترو نيوز” TruNews المسيحية الأصولية التي تنشر بانتظام مقاطع فيديو معادية للسامية والمسلمين، حظرها بشكل دائم من قبل إدارة يوتيوب.ويبدو أن القناة تم حذفها بسبب انتهاكها لشروط الموقع الرافضة لخطاب الكراهية.وسبق أن أصدرت يوتيوب … Readmore

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