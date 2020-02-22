المالكي يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف

2020/02/22 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، الكل السياسية الى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال المالكي في تغريدة له تابعتها “العهد نيوز” ان، “المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من اجل حضور جميع المكونات في جلسة التصويت على الحكومة”.وأضاف، “لا يسوغ عقد الجلسة وسط المقاطعة […]

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