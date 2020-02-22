المالية النيابية تعلن وصول الحسابات الختامية لعام 2013 الى البرلمان

2020/02/22 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن استلامها الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2013.وقال عضو اللجنة احمد حمه، إن “مجلس الوزراء أكمل الحسابات الختامية عام 2013 وإرسلها لمجلس النواب”، لافتا إلى إن “الحسابات الختامية لعام 2013 وصلت للجنة المالية النيابية”.وأضاف، أن “حسابات عام 2014 لم تصل البرلمان بسبب غياب الموازنة في ذلك العام […]

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