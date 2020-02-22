بالفيديو.. صفاء هادي بالرقم 34 في أولى مبارياته مع فريقه الروسي

2020/02/22 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: خاض نجم خط وسط المنتخب العراقي لكرة القدم صفاء هادي، اليوم السبت، أولى مبارياته مع فريقه الجديد سوفيتوف الروسي.واشترك هادي أساسياً بقميص يحمل الرقم 34 امام الفريق النرويجي ستورمجودسيت في مواجهة ودية تحضيرية، حتى الدقيقة 52 التي كانت النتيجة فيها تشير الى تقدم الفريق النرويجي بهدفين دون رد.

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