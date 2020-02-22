مانشستر سيتي يفتح خزائنه للعودة إلى دوري الأبطال

2020/02/22 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن خطة مانشستر سيتي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبلة.وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة لوائح قانون اللعب المالي النظيف.ووفقًا لصحيفة “ذا […]

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