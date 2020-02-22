2020/02/22 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الإيراني ايرج مسجدي: القواعد الأميركية حيثما تتواجد تجلب الشر على كافة الشعوب وتعتبر سببا في انعدام الامن . هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني ايرج مسجدي: القواعد الأميركية حيثما تتواجد تجلب الشر على كافة الشعوب وتعتبر سببا في انعدام الامن .) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني ايرج مسجدي: القواعد الأميركية حيثما تتواجد تجلب الشر على كافة الشعوب وتعتبر سببا في انعدام الامن .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).