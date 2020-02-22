هاتريك ايمن حسين يقود الجوية للفوز

2020/02/22 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قاد مهاجم نادي القوة الجوية ايمن حسين فريقه الى الفوز بثلاثية عبى الصناعات الكهربائية.

حسين الذي صام كثيرا عن التسجيل سجل اولى الأهداف في الدقيقة ٤٢، ثم أضاف الهدفين الاخرين في الدقيقتين ٥٩ و٦٦ من زمن اللقاء.

ورفع الجوية وصيده الى ٦ نقاط فيما بقي الصناعات الكهربائية دون نقاط.

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