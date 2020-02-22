نائب كردي : حصتنا 4 وزارات في حكومة علاوي

2020/02/22 | 16:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة، اليوم السبت ، ان حصة الكرد في حكومة محمد توفيق علاوي، هي أربع وزارات.وذكر بيرة في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "حصة الكرد في كابينة محمد توفيق علاوي، اربع وزارات"، مستبعدا اجراء انتخابات مبكرة.واضاف، انه "لا يجوز مشاركة اي شخصية كردية في الحكومة الجديدة دون موافقة اقليم كردستان".وكانت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب ديلان غفور، قد اعلنت في وقت سابق، ان وزارت العدل والمالية والتجارة تم حسمها للكرد.وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، قد دعا، مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على كابينته الحكومية.

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