المسعودي: علاوي دعا النواب لاجتماع مساء اليوم لإطلاعهم على كابينته وبرنامجه

2020/02/22 | 16:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيجتمع بالنواب لإعلان أسماء ثلاثة وزارء وبرنامج عمل الحكومة.وقال المسعودي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "علاوي وجه دعوة الى النواب لحضور اجتماع يعقده مساء اليوم، وكل نائب يرغب بالحضور بإمكانه ذلك".وبين انه "سيعلن أسماء ثلاثة وزارء وبرنامج عمل الحكومة".وحول جلسة البرلمان المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، قال المسعودي، "جلسة البرلمان لا يستطيع شخص واحد الإعلان عنها، ربما يجب تحديدها من قبل هيئة رئاسة البرلمان، لذا على رئاسة البرلمان تحديد موعد للتصويت على التشكيلة الجديدة للحكومة".

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