“الدوري الترابي” انتقادات أرضية ومنشآت ملاعب كرة القدم العراقية تتوالى (صور وفيديو)

2020/02/22 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الايام الماضية صور ومقاطع فيديو تبين سوء أرضية ملاعب دوري كرة القدم العراقي الممتاز في بغداد والمحافظات.ورغم امتلاك العراق لعدة ملاعب تعد من بين الافضل في المنطقة وأسيا وحتى العالم، الا ان التغطية التلفزيونية التي ترعاها القناة العراقية الرسمية، تعكس تراجع المنشآت الكروية العراقية […]

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