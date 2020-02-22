6 اهداف بلقاء الشرطة والكهرباء.. وهاتريك لايمن حسين بمباراة الجوية

2020/02/22 | 16:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعادل الشرطة والكهرباء 3-3، فيما حقق الجوية فوزا كبيرا على الصناعات بـ (هاتريك) أيمن حسين، اليوم السبت في لقاءين لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.البداية في لقاء الشرطة والكهرباء كانت من جانب الاخير الذي سجل لاعبه أحمد محمود هدف التقدم عند الدقيقة 13، فيما أدرك التعادل للشرطة علاء عبد […]

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