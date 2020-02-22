مسؤول محلي يكشف لـ”لعهد نيوز” اسباب غلق محال بيع اللحوم في الرمادي

2020/02/22 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم السبت، اسباب غلق محال بيع اللحوم في اسواق المدينة .وقال العوسج في حديث لـ” العهد نيوز” ان ” الآونة الاخيرة شهدت انتشار ظاهرة الذبح العشوائي في الاماكن الغير مخصصة في مدينة الرمادي مما دعا الحكومة المحلية وبالتنسيق الى تنفيذ حملة استهدفت عن […]

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