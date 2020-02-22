الولايات المتحدة: روسيا وراء حملة مضللة تلقي اللوم على أميركا بانتشار فايروس كورونا

2020/02/22 | 16:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- فرانس برس قال مسؤولون أميركيون إن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بروسيا شنت حملات “مضللة” بشأن فيروس كورنا المستجد من شأنها “تعطيل” الجهود العالمية لمحارية الفيروس المتفشي.وقال المسؤولون الذين تحدثوا مع وكالة أنباء فرانس برس إن هذه … Readmore

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