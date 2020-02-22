معهد “ميرز” للموسيقى في شنگال ينهي الكورس التدريبي الاول

2020/02/22 | 17:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- ليث حسين بعد تحرير شنگال وعودة الحياة اليها، افتتح معهد للموسيقى في مجمع خانصور بشمال جبل شنگال، تم الانتهاء من اول كورس تدريبي لطلاب هذا المعهد المسمى بمعهد ميرزو للموسيقى.هذا وتضمن الكورس الأول تعليم 16 شاب وشابة من القاطنين في شنكال وذلك بعد 6 أشهر من التدريب الأكاديمي على دروس الموسيقى …

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