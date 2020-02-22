2020/02/22 | 17:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يكشف كواليس “سماسرة” بيع المناصب: الأحزاب في ورطة بعد تغيير عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب، تحقّق السلطة القضائية في مزاعم ق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يكشف كواليس “سماسرة” بيع المناصب: الأحزاب في ورطة بعد تغيير عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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